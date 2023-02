Hogwarts Legacy per PS5: dimensioni e data del preload svelate

Il sempre attivo account Twitter PlayStation Game Size ha svelato le dimensioni della versione PS5 di Hogwarts Legacy e quando inizieranno i preload delle copie digitali standard e Deluxe dal PS Store, con le seconde che garantiscono l'accesso anticipato di 72 ore al gioco.

Partiamo dalle dimensioni del download: Hogwarts Legacy occuperà 79,543 GB di spazio nell'SSD di PS5. Non un peso piuma, ma tutto sommato è in linea con altre produzioni di grosso calibro arrivate negli ultimi anni. Inoltre le dimensioni sono molto simili a quelle della versione Xbox Series X|S. Tenete presente che la soffiata di PlayStation Game Size si riferisce alla versione 1.000.002 del gioco, quindi il peso complessivo potrebbe aumentare con un'eventuale patch del day one e quelle che arriveranno dopo il lancio.

Fortunatamente chi ha acquistato o acquisterà nei prossimi giorni una copia digitale di Hogwarts Legacy potrà iniziare a scaricare il gioco prima della data di uscita. Il preload per le copie standard inizierà l'8 febbraio, con due giorni di anticipo rispetto al 10 febbraio. I possessori della Deluxe Edition invece potranno iniziare il download il 5 febbraio 2023 e iniziare a giocare il 7 febbraio.

Parliamo di dettagli non ufficiali, ma solitamente le soffiate di PlayStation Game Size su dimensioni e date del preload si sono dimostrate sempre azzeccate, dunque è ritenuto una fonte molto affidabile.