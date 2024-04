Fallout, un video diario dedicato al Ghoul per la serie TV Amazon

Nel video vediamo Goggins alle prese con le inevitabili sessioni di trucco per trasformarsi nel mutante cacciatore di taglie, oppure mentre parla del personaggio e di che esperienza sia stata interpretarlo. Non mancano neppure i commenti degli altri attori della serie.

Una trasposizione coi fiocchi

Alla luce del suo grande successo, tanto di critica quanto di pubblico, Fallout sembra aver dato vita a una nuova primavera degli adattamenti da videogiochi, a relativamente breve distanza da un altro progetto di grande spessore, ovverosia la serie televisiva di The Last of Us.

Gli autori dello show Amazon, Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet, sembrano aver dimostrato una volta di più che restare fedeli al materiale originale è una scelta che paga.