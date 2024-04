WhatsApp aggiunge nuovi filtri per le chat: ecco come cambierà la ricerca dei messaggi

La ricerca della chat giusta su WhatsApp può essere una sfida per gli utenti più attivi, che partecipano a molti gruppi e sono in contatto con diverse persone contemporaneamente, sia per lavoro che per divertimento.

Consapevole di questo, Meta, proprietaria dell'app di messaggistica, ha introdotto un nuovo filtro per le chat, con l'obiettivo di rendere la ricerca delle conversazioni più fluida e immediata.

L'azienda ha deciso di implementare tre filtri principali che consentiranno agli utenti di organizzare meglio le proprie chat: Tutto, Non lette e Gruppi.

Come dichiarato da Meta stessa: "Crediamo che l'uso dei filtri faciliterà l'organizzazione delle chat, la ricerca delle conversazioni più importanti e renderà la navigazione tra i messaggi più efficiente".