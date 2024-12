Il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi 19 dicembre attenterà alla vostra vita sociale

Vampire Survivors

In Vampire Survivors si vestono i panni di un eroe (o un'eroina), selezionabile tra le decine disponibili, che deve riuscire a sopravvivere a ondate di mostri sempre più grosse e cattive. Dalla sua ha la possibilità di potenziare le sue armi, sbloccarne di nuove e contare su diversi potenziamenti, che creano situazioni davvero esplosive, tra armi combinate che diventano ultrapotenti e segreti che rendono l'esperienza trascendente.

C'è molto più di quanto sembri in Vampire Survivors, che non mancherà di appassionarvi nel caso vi lasciate trascinare nel suo gorgo. Ma fate attenzione, perché nel caso vi prenda davvero, riuscirete a lasciarlo solo dopo molte ore.

Per riscattarlo e scaricarlo, non vi resta che andare sulla sua pagina ufficiale dell'Epic Games Store e cliccare sul pulsante "Ottieni". Basterà quindi concludere la transazione per aggiungere Vampire Survivors alla propria libreria in forma permanente. Naturalmente dovete essere collegati con un accout senza restrizioni per averlo. Da specificare che il regalo non comprende i DLC a pagamento, che però sono in offerta su Epic Game Store per i saldi invernali della piattaforma.