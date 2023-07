Microsoft e Activision: Kotick sotto contratto fino ad aprile 2024, aiuterà nella transizione

Le parole di Kotick

Phil Spencer silurerà Bobby Kotick?

Kotick ha detto più precisamente in merito al ruolo che andrà ad assumere: ""Mi sono impegnato con Microsoft a stare per tutto il tempo o per il tempo necessario che avranno bisogno di me per aiutare nell'integrazione".

Kotick ha speso anche delle parole di elogio per Phil Spencer, l'attuale capo della divisione videogiochi di Microsoft: "è un tipo fantastico e attualmente siamo entusiasti per la transazione anche per la sua presenza."

Kotick è uno dei nodi più controversi dell'intera acquisizione. Personaggio considerato scomodo da più parti, per via di alcune sue dichiarazioni e di presunti comportamenti non propri cristallini, ha comunque diretto Activision con enorme successo negli ultimi decenni, portandola a una crescita enorme e a dei risultati difficili da prevedere.

Molti sperano che uno degli effetti dell'acquisizione da parte di Microsoft sia proprio il suo allontanamento, soprattutto dopo le recenti accuse mosse ad Acivision Blizzard per le politiche interne della compagnia.