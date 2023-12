Giochi in uscita nel 2024: tanta incertezza e pochi annunci, per il momento

Quali sono i giochi in uscita nel 2024? Stiamo preparando il tradizionale, gigantesco speciale con tutti i titoli in arrivo da qui ai prossimi dodici mesi, e il confronto con il calendario del 2023 è stato chiaramente inevitabile, lasciandoci sorpresi per le sostanziali differenze.

A parte un primo trimestre ben definito (e ci mancherebbe non lo fosse), infatti, a caratterizzare l'elenco delle uscite del 2024 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch pare ci siano tanta incertezza e pochi annunci, mentre alla fine dello scorso anno la situazione era ben diversa.

Come detto, il Q1 è bello solido e c'è ben poco di cui lamentarsi: avremo Prince of Persia: The Lost Crown, The Last of Us Parte 2 Remastered, Like a Dragon: Infinite Wealth e Tekken 8 già solo a gennaio, mentre a febbraio sarà la volta di Final Fantasy 7 Rebirth e due vere e proprie incognite, ovverosia Skull and Bones e Suicide Squad: Kill the Justice League.

In generale, nel primo trimestre vedremo anche l'uscita di Outcast: The New Beginning e Alone in the Dark, di Still Wakes the Deep e Test Drive Unlimited: Solar Crown, nonché naturalmente di quel miracolo che risponde al nome di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, probabilmente il gioco sviluppato nelle condizioni più difficili di sempre.

I problemi arrivano appunto dopo: se di questi tempi nel 2023 sapevamo già che ad aprile sarebbero arrivati Dead Island 2 e l'espansione Burning Shores per Horizon Forbidden West, a maggio avremmo salutato il debutto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e a giugno sarebbe stata la volta di altri tre prodotti ben poco conosciuti, vale a dire Street Fighter 6, Diablo 4 e Final Fantasy 16, la lista di quest'anno è fondamentalmente vuota.

Sempre nel 2023, ad agosto ha fatto il proprio debutto su PC un certo Baldur's Gate 3, mentre erano già stabilite le uscite del resto dell'anno: da Marvel's Spider-Man 2 ad Alan Wake 2, da Assassin's Creed Mirage a Lies of P, da Starfield a Redfall. Ecco, nel 2024 i numeri non sono terribili ma le collocazioni appaionoo ancora decisamente generiche.