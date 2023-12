Sea of Stars è piaciuto agli autori di Chrono Trigger, che non credono faranno mai un seguito

Sea of Stars è piaciuto moltissimo a Yuji Horii, Hironobu Sakaguchi e Kazuhiko Torishima, tre degli autori di Chrono Trigger , gioco che ha ispirato non poco il titolo di Sabotage Studios. Il trio ne ha parlato nell'ultima puntata dello show radiofonico Tokyo M.A.A.D Spin, trasmesso in Giappone da J-Wave Radio.

Dimentichiamoci Chrono Trigger 2

Sea of Stars è stato tirato in ballo da Sakaguchi parlando di un potenziale seguito di Chrono Trigger, che i tre veterani hanno escluso (probabilmente si riferivano a un seguito fatto da loro, considerando l'esistenza di Chrono Cross).

Sakaguchi, che molti conosceranno per essere il padre della serie Final Fantasy, ha mostrato agli altri il trailer di Sea of Stars, ottenendo dei commenti entusiasti. Horii ha detto che Sabotage Studios ha fatto un grande lavoro: "Sembra come Chrono Trigger... è bellissimo... è grandioso!"

I tre sviluppatori veterani cui dobbiamo diversi classici

Torishima ha aggiunto di avere nostalgia di quei tempi.

Sakaguchi ha poi detto "Guardate, è uguale! Quando l'ho visto ho pensato che hanno fatto davvero del loro meglio, realizzando una grande opera."

Insomma, il plauso è stato unanime e immaginiamo che i tre siano anche felici di aver visto un loro gioco riflesso in modo così netto in un prodotto moderno, che è stato presentato proprio come un atto d'amore verso quel modo di fare giochi di ruolo alla giapponese e, di convesso, verso di loro.