Alan Wake 2, Remedy ringrazia i giocatori con un video messaggio

Si parla di vendite sotto il milione di copie su console a novembre per Alan Wake 2 , ma sul piano della qualità il prodotto confezionato dal team finlandese non ha davvero nulla da farsi perdonare e lo si evince anche dalle parole dei suoi autori, orgogliosi di aver fatto parte di questo progetto .

Remedy Entertainment ha pubblicato un video messaggio per ringraziare i giocatori di Alan Wake 2 , inserendo le testimonianze di diversi sviluppatori che hanno contribuito alla realizzazione dello straordinario sequel.

Un atteso ritorno

Disponibile dallo scorso 27 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Alan Wake 2 ha richiesto diversi anni di lavoro, anche e soprattutto quando il gioco era ancora in fase embrionale e Remedy desiderava tanto realizzarlo ma ha dovuto attendere che i tempi fossero maturi.

Prodotto da Epic Games, Alan Wake 2 è uscito unicamente in formato digitale al fine di ridurre i costi, ma alla luce dei numeri di cui si parla da qualche settimana, pur non ufficiali, è possibile non si sia trattato di una scelta lungimirante.