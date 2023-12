Super Mario Bros. per NES era il gioco preferito di Neil Druckmann

Ebbene, a casa dei suoi cugini Neil e suo fratello hanno trovato un NES con una montagna di giochi : una vera e propria novità per loro, visto che in Israele le console non erano affatto diffuse negli anni '80.

Il futuro di The Last of Us

Stando ad alcuni rumor, The Last of Us 2 Remastered è stato sviluppato da un team minore, mentre Neil Druckmann lavora a un nuovo gioco ed è chiaro che potrebbe trattarsi di The Last of Us 3, vista l'importanza che il franchise ha assunto anche grazie al successo della serie televisiva.

A tal proposito, Druckmann ha collaborato attivamente alla realizzazione dello show, adattandolo per la televisione insieme a Craig Mazin e dirigendone anche un episodio.