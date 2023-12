One Piece: Pirate Warriors 4, vendite a quota 3 milioni di copie

One Piece: Pirate Warriors 4 ha registrato finora vendite per 3 milioni di copie: lo ha annunciato Bandai Namco, rivelando che la serie Pirate Warriors ha raggiunto in totale 9 milioni di copie vendute.

Aggiornato di recente con un DLC sulla Battaglia di Onigashima, One Piece: Pirate Warriors 4 si pone senza dubbio come il migliore gioco di One Piece e conferma una tendenza precisa per gli spin-off di Dynasty Warriors sviluppati da Omega Force, sempre pronti a sorprendere.

Nel caso di One Piece la tradizionale formula uno-contro-mille dei Musou si è rivelata molto efficace per rappresentare la spettacolarità delle battaglie a cui Monkey D. Rufy e la sua ciurma ci hanno abituato nel corso degli anni.