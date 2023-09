One Piece: Pirate Warriors 4, trailer e data d'uscita del DLC sulla Battaglia di Onigashima

One Piece: Pirate Warriors 4 si aggiorna per accogliere anche le novità più recenti dal manga/anime, in particolare con il lancio del DLC "The Battle of Onigashima" di cui vediamo qui un trailer, con data d'uscita fissata per il 14 settembre 2023.

Come abbiamo visto in precedenza con il trailer sul character pack, l'aggiunta in questione porta con sé diversi nuovi personaggi come Rufy Gear 5 e altre variazioni e combattenti nuovi, tutti in tema con la grande battaglia di Onigashima che ha caratterizzato anche la serie originale di Eiichiro Oda.

In questo caso, il trailer si concentra soprattutto su Kaido, che si presenta anche nella sua inquietante versione ibrida.