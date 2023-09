Fortnite: torna il crossover con My Hero Academia, con Todoroki, Kirishima e Ashido

Con il lancio della versione 26.10 di Fortnite è tornato l'evento crossover con il celebre manga e anime di My Hero Academia. Questa volta, oltre a All Might, Izuku, Ochaco e Katsuki, i giocatori potranno vestire i panni di Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Mina Ashido e sfruttare anche nuovi poteri.

Tutti i personaggi citati saranno disponibile nel negozio interno di Fortnite come skin, ognuna delle quali include due diverse varianti.

Inoltre durante i match i giocatori potranno scatenare il Muro di Ghiaccio, una delle tecniche più iconiche di Todoroki, per creare dei resistenti scudi glaciali a piacimento per proteggersi dall'offensiva avversaria. Inoltre i nemici colpiti avranno i piedi congelati e inizieranno a scivolare per un breve periodo di tempo.

Il Muro di ghiaccio si trova a terra, nei forzieri normali e rari, o nelle consegne di rifornimenti di Allmight, che possono includere anche lo Smash di Deku, un pugno potentissimo che non lascia scampo se eseguito correttamente.