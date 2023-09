Starfield: una semplice mod consente di uscire dalla nave nello spazio e camminare sugli asteroidi

Anche in questo caso, la procedura è piuttosto semplice perché si basa sull'uso dei comandi della console del gioco, dunque non richiede una profonda elaborazione o sviluppo di parti di software. Alterando un paio di parametri, è possibile controllare il proprio personaggio nello spazio profondo.

Starfield continua a ricevere modifiche da parte degli utenti e in questo caso vediamo una semplice ma interessante mod che consente ai giocatori di uscire dalla nave mentre questa si trova nello spazio ed effettuare in questo modo passeggiate nel vuoto o sugli asteroidi .

Starfield e le passeggiate spaziali

Come vediamo nel video riportato qui sotto, diventa possibile uscire dalla nave nello spazio ed effettuare una bella passeggiata spaziale, sfruttando il jetpack in modo da muoversi nel vuoto in maniera decisamente convincente.



In questo modo, è possibile atterrare e camminare su asteroidi e planetoidi normalmente non esplorabili, e anche costruire degli avamposti su questi elementi di scenario, purché ci sia ovviamente abbastanza spazio per poter accogliere tali costruzioni.

Tra le iniziative da parte degli utenti si registra anche una sorta di "remake" con la possibilità di volare dal pianeta allo spazio e le tante mod che cercano di trasformare Starfield in Star Wars.