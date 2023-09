Starfield: un 'remake' è stato creato in 48 ore e ci fa anche volare dal pianeta allo spazio

Starfield ha richiesto circa 25 anni per essere creato, se iniziamo a contare dal momento in cui Todd Howard ha avuto le prime idee per il gioco spaziale. ThrillDaWill ha invece creato Starfield Remake in 48 ore. Ovviamente non parliamo di un vero remake completo, ma nemmeno di una mod come potreste pensare. Il creativo ha veramente creato un gioco - o per meglio dire una sua demo - in un paio di giochi, prendendo ispirazione dal gioco di Bethesda.

In questo "Starfield Remake", è possibile esplorare pianeti (non mappe singole, ma interi pianeti), portare a termine missioni principali e secondarie, con opzioni di dialogo, raccogliere oggetti e anche combattere con la navicella e con le armi da fuoco.

La parte più incredibile è il fatto che è possibile viaggiare direttamente dalla superficie di un pianeta allo spazio aperto (e viceversa). Non ci sono menù e viaggi rapidi per spostarsi, cosa che alcuni giocatori di Starfield hanno criticato al gioco Bethesda. Le navi del finto Starfield hanno varie velocità a seconda di dove ci si vuole muovere.