Starfield è in bundle con un gelato liofilizzato 'spaziale' negli USA: ecco di cosa si tratta

Precisamente parliamo di un gelato biscotto Halo Astronaut . In una certa misura si tratta di un bundle a tema, visto che si tratta di un gelato "spaziale" e che è legato a un altro gioco esclusivo di Microsoft. Secondo un utente di X, inoltre, non è la prima volta che Best Buy propone un bundle di questo tipo, il che spinge a pensare che la compagnia abbia un'eccedenza di questi gelati e stia cercando di diminuire gli accumuli del magazzino.

Come segnalato dall'account di X Wario64, negli Stati Uniti è disponibile un curioso bundle per chiunque voglia acquistare Starfield : con ogni copia comprata tramite Best Buy DOTD, si riceve anche un gelato in omaggio .

Astronaut Ice Cream di Halo, cos'è?

Astronaut Ice Cream di Halo

Il gelato biscotto Astronaut Ice Cream di Halo è un triplo gelato alla vaniglia, cioccolato e fragola, all'interno di due wafer biscotto. Il pacchetto che vedete nell'immagine ne include uno ed è liofilizzato, così da fare in modo che non si sciolga facilmente. Questo significa che può essere portato in giro e mangiato quando necessario.

L'idea è che si tratta di un tipo di cibo che può essere mangiato nello spazio, come è facile anche capire dal nome. Anche per questo è perfettamente in tema per Starfield. In Italia non è disponibile e, più in generale, in Italia i bundle con il cibo non sono molto comuni. Che ne pensate?

Parlando sempre di spazio, sapete che Starfield si sta trasformando pian piano in Star Wars grazie al lavoro di questo modder?