Embracer: un mail interna di Gearbox conferma la possibile vendita, potrebbe diventare indipendente

Il portale Bloomberg ha pubblicato sulle sue pagine una mail interna di Gearbox scritta dal chief communication officer Dan Hewitt per lo staff, in cui parla del futuro della compagnia, confermando il report secondo cui Embracer potrebbe decidere di venderla a un'azienda terza o esplorare altre opzioni.

Stando a quanto scritto nella mail, attualmente Gearbox non sa di preciso cosa accadrà in futuro, se non che ci saranno numerosi speculazioni in merito. Hewitt afferma che ci sono molte opzioni al vaglio come il trasferimento da Embracer Group a un'altra azienda o lo svincolarsi e diventare una compagnia indipendente.

"L'ipotesi di base è che Gearbox rimanga parte di Embracer. Tuttavia ci sono molte opzioni al vaglio, tra cui il trasferimento di Gearbox, l'indipendenza e altre ancora", ha scritto Hewitt nella mail.

"Alla fine andremo avanti con qualsiasi percorso sia il migliore sia per Gearbox che per Embracer. Non è stato ancora deciso nulla, ma ci saranno molte speculazioni nelle prossime settimane."