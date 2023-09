L'Attacco dei Giganti: la data di uscita dell'episodio finale è stata svelata da un leak

La data di uscita dell'episodio finale de L'Attacco dei Giganti è trapelata in rete grazie a una possibile svista di Pony Canyon, una delle società distributrici dell'anime.

Come riporta il portare NME, la descrizione di un video non in elenco (ovvero non presente in chiaro sul canale ma visibile da chiunque abbia un link) pubblicato sul canale YouTube dell'azienda afferma che il gran finale della serie andrà in onda il 4 novembre 2023, con la messa in onda che sarà seguita da una programmazione speciale di 4 giorni che omaggerà la storia della serie.

Per quanto questa data sia da prendere con le pinze in attesa di un annuncio ufficiale, va detto che è perfettamente in linea con le tempistiche annunciate in precedenza dallo studio MAPPA, con la seconda parte della Parte 3 della Stagione Finale de L'Attacco dei Giganti (sì sembra uno scioglilingua) in programma per l'autunno 2023. A questo punto è lecito aspettarsi una conferma nel giro di pochi giorni.