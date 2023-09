Ghost of Tsushima: il Product Manager di PlayStation visita Sucker Punch, novità allo State of Play?

Tramite il proprio account X, il Product Manager di PlayStation Toshimasa Aoki ha condiviso una fotografia nella quale è in posa a fianco della statua di Jin Sakai, protagonista di Ghost of Tsushima. Sebbene non venga detto in modo preciso, Aoki in questa fotografia si trova nello studio di Sucker Punch. Può voler dire che ci sono novità in arrivo?

Come potete vedere poco sotto, la statua di Jin Sakai da Ghost of Tsushima era stata regalata da PlayStation a Sucker Punch in occasione della pubblicazione della Director's Cut del gioco. Il tweet di Sucker Punch conferma che la statua si trova nell'ufficio e lo sfondo delle fotografie coincide con quella dello scatto condiviso da Aoki.

In qualità di Product Manager, Aoki ha chiaramente tra i propri compiti anche quello di visitare i vari team di sviluppo per tenere traccia dei progressi, quindi non è "sospetto" che abbia fatto visita al team, ma è interessante che abbia deciso di "pubblicizzare" la cosa tramite i social network.