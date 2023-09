Pokémon: speedrunner si ritira perché è troppo bravo, non è divertente provare a batterlo

PokeGuy è un famoso content creator e speedrunner di Pokémon, che circa sei mesi fa ha ottenuto il record mondiale in Pokémon Rosso (speedrun senza glitch, per la precisione), superando di un minuto il tempo precedente. Potrebbe sembrare cosa da poco, ma in realtà è un record così incredibile da spingere molti a pensare che non potrà mai essere superato. La conseguenza è che l'intera categoria è praticamente morta, visto che non ha più senso puntare alla prima posizione. Ora, PokeGuy ha deciso di ritirarsi e uno dei motivi è che è troppo bravo e si rende conto che non è divertente provare a battere i suoi record.

Precisamente, il record è di 1:44:03, rispetto al 1:44:05 precedente (rimasto tra l'altro imbattuto per un paio di anni). Sia chiaro, ci sono ancora degli speedrunner che stanno provando a battere il record, ma l'idea generale è che ci sono solo un paio di punti nel gioco dove è possibile ottimizzare la partita, ma tutto si basa sulla fortuna. Lo stesso PokeGuy ha avuto bisogno di sei mesi e 2.800 tentativi per riuscire a ottenere il primato, quindi ripetere la sua stessa partita e migliorare il poco che rimane da migliorare potrebbe richiedere una quantità di tempo insensata, il tutto per guadagnare pochi secondi.