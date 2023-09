Assassin's Creed Mirage: un video gameplay di venti minuti con esplorazione e stealth

Con l'embargo sulle nuove anteprime di Assassin's Creed Mirage appena terminato sono arrivati su YouTube numerosi filmati di gameplay del nuovo capitolo della serie Ubisoft. Noi vi proponiamo quello della durata di circa venti minuti di GameRiot, senza commento in sottofondo.

Il video ci offre dunque un sostanzioso assaggio di quello che ci attende nel gioco completo, che come possiamo notare pone l'accento soprattutto le fasi stealth, che tornano alla ribalta dopo una serie di capitoli della serie un po' più votati all'azione.

Non mancano i capisaldi del genere, come la possibilità di camminare accovacciati per fare meno rumore, sfruttare l'erba alta per nascondersi dallo sguardo dei nemici o eseguire delle uccisioni silenziosi. Come spiegato nel nostro provato di Assassin's Creed Mirage, a queste meccaniche si aggiunge la necessità di occultare i cadaveri per non allertare le guardie, usare armi dalla distanza per sfoltire i ranghi nemici e la nuova dinamica del Focus, una manovra speciale che si ricarica effettuando uccisioni di soppiatto e che permette di eliminare all'istante interi gruppi di avversari.