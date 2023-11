The Last of Us 2 Remastered è sviluppato da un team minore, Neil Druckmann è su un nuovo gioco, per VGC

"Da quanto ho saputo da parte di una persona, questo era più un progetto per nuovi arrivati, in modo da introdurli al team. La squadra di Druckmann è pienamente impegnata su un titolo originale, una cosa non toglie l'altra penso".

Secondo Jordan Middler, uno dei principali giornalisti di VGC, The Last of Us 2 Remastered sarebbe stato affidato a un team considerato "minore" all'interno di Naughty Dog, composto principalmente da nuovi arrivati e persone con meno esperienza, mentre il grosso del team principale starebbe lavorando a un nuovo gioco .

Neil Druckmann starebbe lavorando a un gioco "originale"

Dunque, secondo il giornalista, Naughty Dog starebbe lavorando a un progetto originale, mentre The Last of Us 2 Remastered sarebbe stato sviluppato dai nuovi arrivati e sviluppatori meno esperti in Naughty Dog.



Non è tuttavia chiarissimo quale possa essere questo nuovo progetto: sappiamo che il team è impegnato (o almeno lo era, fino a un po' di tempo fa) nel gioco multiplayer di The Last of Us, che secondo altre voci potrebbe essere stato bloccato ma che sembrava essere invece ancora in vita, in base a una breve menzione da parte di uno sviluppatore.

Se non fosse questo il titolo "originale" riferito da Middler, la questione diventerebbe confusa, considerando che secondo altre informazioni ci sarebbe anche The Last of Us 3 in produzione. È forse quest'ultimo il titolo "originale"? Oppure Naughty Dog ha portato avanti quattro progetti contemporaneamente? Staremo a vedere, nel frattempo vi rimandiamo al trailer di presentazione di The Last of Us 2 Remastered.