Megabit è un nuovo editore che supporterà lo studio di Warren Spector

Il futuro

System Shock 3 vedrà mai la luce?

Aonic è un gruppo tecnologico svedese e Megabit è il suo tentativo di entrare in pianta stabile nel mondo dei videogiochi.

Warren Spector invece è il leggendario game designer cui dobbiamo tra gli altri il primo Deus Ex, ma che ha lavorato anche ad alcuni Ultima, a System Shock e a Thief: Deadly Shadows. Nel 2016 si è unito a OtherSide, studio fondato da molti ex Looking Glass Studios, con cui ha lavorato per qualche tempo a System Shock 3, progetto purtroppo naufragato per problemi finanziari dell'editore Starbreeze Studios. Nonostante il colpo ricevuto e la perdita di alcuni membri dello staff, OtherSide ha continuato a esistere e a lavorare a dei nuovi giochi, fino a essere acquisita da Aonic nel 2023.

Megabit, formata da veterani dell'industria che vantano nei loro curriculum serie quali Tomb Raider, RuneScape, Payday e FIFA, è l'ovvia conseguenza delle acquisizioni di Aonic, che oltre allo studio di Spector ha acquisito anche Milkytea, Tiny Roar e BKOM. Inoltre, ha già pianificato la pubblicazione di titoli di alta qualità di studi di medie dimensioni.

Il primo gioco di OtherSide che dovrebbe essere pubblicato si chiama Thick as Thieves, un cooperativo con elementi sovrannaturali ambientato in una Edinburgo alternativa. Purtroppo non se ne sa molto altro.