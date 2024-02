Final Fantasy 8 Remake: il director cambierebbe il sistema di combattimento nella nuova versione

Il sistema di combattimento "andrebbe davvero rielaborato in Final Fantasy 8", ha spiegato Kitase, facendo notare come il sistema delle Junction , che all'epoca aveva apportato il cambiamento maggiore al sistema ATB tipico della serie, era stato accolto in maniera un po' controversa e risultava un po' difficile da digerire.

Trovandoci nel mese che segna il 25° anniversario di Final Fantasy 8, l'argomento è stato trattato in un'intervista a Kitase, anche perché si tratta di un capitolo che potrebbe particolarmente giovare di un rifacimento, considerando che alcuni aspetti andrebbero probabilmente rivisti anche in termini di storia e caratterizzazione, ma un elemento in particolare sarebbe da cambiare, per il director dell'originale.

Se dovesse essere fatto da Square Enix, Final Fantasy 8 Remake dovrebbe rivedere il sistema di combattimento con una soluzione nuova e aggiornata, ha riferito il director del capitolo in questione, Yoshinori Kitase , in un'intervista pubblicata da IGN.

Il sistema Junction sarebbe da rivedere

Squall Leonhart, il protagonista di Final Fantasy 8

"Ricorderete probabilmente che avevamo il sistema di Junction in Final Fantasy 8", ha spiegato Kitase, vedendolo come un elemento che sarebbe sia da approfondire che da migliorare, come una buona base da riprendere per un rifacimento.

"Con quel sistema, i nemici si livellavano in base al livello del giocatore, dunque era indispensabile capire come utilizzarlo al meglio e personalizzarlo in base alle esigenze", ha spiegato il director. "Penso che si trattasse di un sistema molto difficile da capire per alcuni", ha riferito, "a seconda degli utenti, a volte era difficile riuscire a trovare il modo migliore per sfruttarlo".

Questo è un elemento che sembra spingere Kitase a considerare un possibile Final Fantasy 8 Remake: "Vorrei tornarci e davvero rielaborare quel sistema di combattimento e renderlo qualcosa di migliore in termini di bilanciamento". Tuttavia, la possibilità effettiva di un remake dell'ottavo capitolo sembra piuttosto lontana: lo stesso Kitase ha spiegato che la creazione di questi remake richiede una mole di lavoro che non può essere presa alla leggera e richiede molti anno di pianificazione e sviluppo, dunque è improbabile che, con il remake di Final Fantasy 7 ancora in corso, Square Enix decida poi di procedere con l'ottavo capitolo.

Nel frattempo, nelle ore scorse è stata presentata la demo di Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte del remake del settimo capitolo.