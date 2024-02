WWE 2K24, Brock Lesnar è stato rimosso dalla copertina della Deluxe Edition

Annunciato alcuni giorni fa, WWE 2K24 non potrà dunque evitare di fare i conti con ciò che sta accadendo attorno alla WWE, con il fondatore Vince McMahon che è stato denunciato per violenza sessuale e traffico di persone .

Lesnar cancellato?

La rimozione dalla copertina conferma che Brock Lesnar non sarà presente nel roster di WWE 2K24, e la sua figura potrebbe essere "cancellata" come già accaduto in passato ad altri lottatori finiti al centro di gravi controversie, come Chris Benoit.

Per saperne di più sulla nuova edizione del gioco di wrestling sviluppato da Visual Concepts, date un'occhiata al nostro provato di WWE 2K24.