Final Fantasy: Tetsuya Nomura è divertito dall'essere associato spesso a testi che non ha scritto

Tetsuya Nomura è un personaggio molto particolare all'interno di Square Enix, uno degli autori in grado di definire un certo stile nelle sue produzioni, ma ha svelato che spesso, nelle discussioni che vede online, viene associato a testi con cui non ha avuto poi molto a che fare.

È ormai abitudine consolidata associare a Nomura alcune stranezze tipiche nei colpi di scena della trama, specialmente se questa diventa fin troppo arzigogolata, oppure alcuni dialoghi che possono rientrare in delle sorte di cliché per la serie, ma sembra che l'autore in verità abbia influenza limitata su alcuni di questi aspetti, almeno in base a quanto riferisce. Questo in particolare nella serie Kingdom Hearts, ma anche nella Final Fantasy, soprattutto in Final Fantasy 7 Remake.

In un'intervista pubblicata da Automaton Media, il creative director di Final Fantasy 7 Rebirth spiega di essere consapevole di avere un certo stile, ma che questo non pervade completamente tutte le produzioni e che spesso i riferimenti a lui vanno a coinvolgere cose su cui ha avuto un controllo limitato.