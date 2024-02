Gylt è stato annunciato per Nintendo Switch, vediamo trailer e data di uscita

Gylt, l'affascinante horror game firmato Tequila Works, è stato annunciato per Nintendo Switch con tanto di trailer e data di uscita: il gioco sarà disponibile in formato digitale tramite eShop dal 14 marzo, ma arriverà anche un'edizione fisica in primavera.

Lanciato inizialmente come esclusiva per Google Stadia, Gylt affronta il tema del bullismo mettendoci al comando di Sally, una ragazzina di undici anni alla disperata ricerca di sua cugina Emily, scomparsa misteriosamente.

Consapevole di essere l'unica speranza rimasta, Sally parte dunque per una missione che si rivelerà ben presto molto più complessa e inquietante di quanto si aspettasse, in un sorprendente mix di realtà e fantasia.