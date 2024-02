Alien: Isolation per iOS diventa free-to-start, le prime due missioni sono gratis

Alien: Isolation per iOS è diventato free-to-start, il che significa che è possibile scaricare il gioco gratuitamente da App Store, provarlo senza alcun costo e decidere eventualmente di sbloccare la versione completa per 14,99€.

Lo straordinario survival horror sviluppato da The Creative Assembly, basato sulla saga cinematografica di Aliens, è stato convertito in maniera estremamente fedele dal team inglese, come abbiamo raccontato nella recensione di Alien: Isolation.

Purtroppo l'impostazione free-to-start per il momento riguarda unicamente la versione iOS del gioco, mentre quella Android è disponibile unicamente tramite acquisto tradizionale, sebbene a un prezzo inferiore: 10,99€.