Deathbound: un soulslike nel quale siamo 4 personaggi alla volta

Quando qualcosa ha successo nascono facilmente delle copie e da tanti anni molti sviluppatori stanno tentando la via dei soulslike. Tanti provano, ma soli pochi riescono a mettere in campo delle idee interessanti che sappiamo distinguerli dai capisaldi del genere.

Deathbound, quattro al prezzo di uno

Una delle prime Forme di Deathbound è quella della ladra, con pugnale e balestra

Deathbound ci porta ad Akratya, una grande città in un mondo dal sapore medievale che è stato costruito sulle ceneri di una civiltà tecnologicamente avanzata. La chiesa della morte sta invadendo e uccidendo tutti coloro che ritiene infedeli e noi ci troviamo nel mezzo, una creatura unica in grado di fondere dentro di sé più guerrieri, trattenendone anche i ricordi e le personalità, elemento rilevante sotto più punti di vista, sia ludici - come vedremo a breve - che narrativo, visto che le varie Forme sbloccano dialoghi unici e interazioni particolari con certi personaggi, come ad esempio dei guerrieri che ci possono attaccare oppure fornire informazioni uniche se ci avviciniamo a loro nella Forma del loro capitano.

I personaggi che avremo dalla nostra hanno un proprio passato e ci racconteranno dei retroscena della crociata, in questo strano mondo che per il momento non ci ha convinto appieno a livello estetico. Viene infatti proposto un mix di sci-fi e medievale che riteniamo dovrà essere ben giustificato a livello narrativo, visto che per il momento sembra solo un'accozzaglia di elementi completamente slegati.

La demo però è soprattutto il momento per analizzare le potenzialità del gameplay, che nelle sue basi ricalca la formula del soulslike medio. Abbiamo un attacco leggero, uno pesante e la schivata, più capacità aggiuntive come il blocco e il parry, determinate dalla Forma in uso.

La caratteristica fondamentale di Deathbound è infatti l'uso di più Forme: avanzando nel gioco si sbloccano fino a otto personaggi e potremo averne equipaggiati quattro alla volta. Ogni Forma ha una propria barra della vita e della resistenza, oltre al proprio set di armi e capacità.

Il guerriero con martello da guerra a due mani di Deathbound è lento ma potente

La demo inizia proponendoci un guerriero pensate, con un grande martello da guerra, lento e brutale. Al suo fianco aveva una ladra con pugnale per colpi rapidi e una balestra con un numero limitato di dardi. Infine, una maga in grado di usare tre tipi di mosse elementali con effetti diversi. A questi si sommano altri due personaggi, un guerriero con scudo in grado di fare parry e colpire con una spada e una lanciera veloce e con un buon raggio d'azione.

Ogni Forma ha i propri pro e contro, ma è nella loro combinazione che Deathbound potrebbe emergere dalla massa. Le Forme possono essere in contrasto o in amicizia con le altre ed equipaggiandole nei quattro slot creiamo bonus e malus alle statistiche a seconda di come le posizioniamo: non basta quindi scegliere le nostre preferite, ma dobbiamo anche tenere da conto le loro inclinazioni.

Deathbound proporrà strani mostri

Inoltre, Deathbound propone gli attacchi in trasformazione. In breve, se si cambia Forma subito dopo aver eseguito un attacco con quella in uso, si attiva una mossa speciale del nuovo guerriero (ammesso di aver caricato la barra dedicata). Questa meccanica spinge a cambiare Forma in modo regolare nel mezzo della battaglia, così da massimizzare la potenza degli attacchi. Inoltre, subire danni in Deathbound è una discreta punizione, poiché la vita massima e la stamina massima sono connessi. Se perdiamo PV, anche la nostra stamina ne risente; questo vuol dire che una Forma mezza morta è inutile in battaglia. Per fortuna, fare danni con una Forma fa curare anche le altre.

Queste scelte di design spingono a sfruttare tutti i guerrieri a disposizione e ad essere più aggressivi, rendendo Deathbound più interessante. Al tempo stesso, per dare valore a questo sistema è necessario che anche le Forme più resistenti non possano sopravvivere a un grande numero di colpi (altrimenti le useremmo troppo) e questo significa che pochi attacchi di nemici comuni possono abbatterci: basta incastrarsi in uno spazio chiuso e potrebbe essere la fine. Si dovrà verificare nella versione finale, quindi, se le morti in media sembreranno ingiuste o se ci sarà una buona gestione della difficoltà.