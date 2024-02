Payday 3: risultati deludenti e la soluzione non è semplice dice Starbreeze, ma ci sta lavorando

Starbreeze ha ammesso che i risultati di Payday 3 finora sono stati profondamente deludenti, con il gioco che si trova in una situazione fortemente peggiore di quella che era stata prevista dalla compagnia, riferendo che non c'è una soluzione semplice a questa situazione ma che continuerà comunque a lavorarci per trovarla.

In ogni caso, Payday 3 rimane "il più grande elemento focale e la priorità assoluta" per Starbreeze, in base a quanto riferito dalla compagnia attraverso alcuni documenti finanziari pubblicati nelle ore scorse. Lanciato nel settembre 2023, il gioco ha avuto un avvio difficile e non è ancora riuscito a conquistare completamente il pubblico.

Già il mese scorso, Starbreeze aveva indicato i problemi presenti in Payday 3, assicurando che c'è un "team d'assalto" che lavora in continuazione per risolvere la situazione, ma la questione non è semplicissima, a quanto pare.