Hollow Knight Silksong: 5 anni dopo l'annuncio, Team Cherry assicura che ci sta ancora lavorando

Non si tratta nulla di sorprendente, ma ogni tanto far presente la cosa potrebbe essere positivo, considerando che i fan della serie sembrano essere talmente disperati da minacciare l'immolazione di vari subreddit pur di avere notizie.

L'attesa di Hollow Knight: Silksong è lunga ed estenuante, tanto che il gioco non viene quasi più menzionato dopo 5 anni dall'annuncio originale, ma in occasione di San Valentine il Team Cherry è voluto tornare sull'argomento, semplicemente confermando di essere ancora al lavoro per completare il seguito.

5 lunghi anni di attesa

Hollow Knight Silksong, un'immagine del gioco

Hollow Knight: Silksong venne effettivamente annunciato proprio 5 anni fa: era il 14 febbraio del 2019 quando venne presentato il seguito dell'ottimo metroidvania con trailer e immagini, e da allora è iniziata l'attesa, che forse in pochi avrebbero previsto così lunga.

Dopo essere stato rinviato la scorsa primavera, a questo punto non c'è più un periodo di uscita previsto per il gioco in questione, di cui continuiamo ad attendere informazioni. Per il momento, possiamo solo essere certi che, evidentemente, il progetto non è stato cancellato.