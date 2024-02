Silksong: i fan sono così disperati da minacciare l'immolazione di vari subreddit

L'attesa continua. Silksong non è ancora tra noi e non abbiamo idea di quanto manchi. Non è certo facile attendere ma per alcuni è praticamente impossibile. I giocatori, in un ennesimo tentativo di attirare l'attenzione degli sviluppatori, hanno deciso di spingere i moderatori di diversi subreddit a chiudere i rispettivi gruppi, cominciando ovviamente da quello di Silksong.

Si sono però uniti a loro anche subreddit, come quello di Deltarune (della serie di Undertale), che invocano alla "uccisione di questo subreddit, noi tutti lo meritiamo". O anche "Lasciateglielo fare, questo subreddit desidera la dolce liberazione della morte".

Non è chiarissimo come sia partito tutto questo, ma pare qualcuno abbia suggerito l'idea di chiudere il subreddit di Silksong lo scorso weekend e tutto sia cresciuto a dismisura. Come detto, non è nulla più di un modo per attirare l'attenzione degli sviluppatori.