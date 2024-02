Unicorn Overlord: un trailer mostra l'addestramento dei personaggi

Atlus e Vanillaware hanno pubblicato un nuovo trailer per Unicorn Overlord, l'interessante action RPG ad ambientazione fantasy in arrivo per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, incentrato in questo caso sull'addestramento dei personaggi.

Evidentemente, il training sarà un elemento importante per l'evoluzione dei personaggi, come spiega il video visibile qui sotto.

Vediamo il capitano Josef guidare Alain in questi elementi del gioco, attraverso un'approfondita spiegazione della crescita dei combattenti attraverso combattimenti a difficoltà crescente.

Il trailer mostra soprattutto il sistema di progressione dei personaggi e come le nuove abilità e i nuovi gradi raggiunti possano modificare le caratteristiche di ognuno, in modo da renderli combattenti sempre più esperti ed efficaci in battaglia.