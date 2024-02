PlayStation Store, fra Scelta della Critica e Indies: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Quali sono le migliori? Dal primo sconto in assoluto su Armored Core 6: Fires of Rubicon al prezzo più basso di sempre su EA Sports FC 24, dalla promo della settimana su Star Wars Jedi: Survivor alle riduzioni sull'inquietante Scorn e l'originale Jusant, ecco una selezione degli affari da non perdere .

Su PlayStation Store sono attive ben due diverse promozioni, La Scelta della Critica e PlayStation Indies: la prima sarà valida ancora per pochi giorni (fino al 15 febbraio), la seconda ci concede senz'altro più tempo (fino al 22 febbraio) ma entrambe hanno qualcosa in comune: tante offerte sui giochi PS4 e PS5 .

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Gli spettacolari scontri di Armored Core 6: Fires of Rubicon

Come detto, Armored Core 6: Fires of Rubicon è alla prima promozione in assoluto, con uno sconto del 30% che porta il prezzo del titolo targato FromSoftware a 48,99€ anziché 69,99€: l'incentivo ideale per chi aveva intenzione di acquistare il gioco ma magari non al lancio, in attesa di un'offerta che lo rendesse un pochino più appetibile.

Al di là di qualsiasi considerazione di natura economica, questo nuovo capitolo della serie rappresenta un sostanziale passo in avanti su tutti i fronti, la concretizzazione di una visione che in passato veniva evidentemente intralciata dalle limitazioni tecniche delle console e che in questo caso ha potuto avvantaggiarsi delle capacità delle piattaforme di attuale generazione.

Come scritto nella nostra recensione di Armored Core 6: Fires of Rubicon, ci troviamo di fronte al progetto tecnicamente più evoluto del team di sviluppo giapponese, caratterizzato da un gameplay frenetico e spettacolare ma al contempo ricco di profondità nelle sue tante sfaccettature. E la sfida? Ce n'è in grandissima abbondanza.