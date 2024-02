WWE 2K24: il trailer 'Showcase of the Immortals' mostra le leggende di WrestleMania

2K ha svelato il nuovo trailer di WWE 2K24 intitolato "Showcase... of the Immortals", che si presenta caratterizzato da un sapore decisamente nostalgico con tante star del passato del Wrestling, tra leggende appartenenti a varie ere dello show in questione.

Nel trailer possiamo dunque vedere una carrellata di superstar e leggende della WWE, tra cui Cody Rhodes, The Rock, Hulk Hogan, Roman Reigns e tanti altri, che si affrontano all'interno del ring.

Si tratta di sequenze tratte direttamente dal gioco, dunque il video ci consente anche di apprezzare il livello raggiunto dalla grafica di WWE 2K24 in questo nuovo capitolo, grazie alla tecnologia Slingshot.

Tra i momenti storici possiamo vedere Hulk Hogan contro Andre the Giant, Shawn Michaels e Razor Ramon che rivoluzionano il Ladder Match, "Stone Cold" Steve Austin che sfoga le sue frustrazioni su The Rock in un Match senza Squalifica e tanto altro.