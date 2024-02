WWE 2K24, un video di gameplay mostra alcune delle novità del gioco

WWE 2K24 è protagonista di un video di gameplay pubblicato da Game Informer, che in circa sedici minuti mostra alcune delle novità della nuova edizione del gioco di wrestling su licenza ufficiale WWE.

In uscita l'8 marzo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, WWE 2K24 introdurrà fra le altre cose gli Ambulance Match, incontri in cui è presente una vera ambulanza a bordo ring e per vincere bisogna rinchiuderci dentro l'avversario.

È possibile notare un netto miglioramento nella resa delle lottatrici, come si vede nell'incontro fra Rhea Ripley e Charlotte Flair, mentre le sequenze di entrata sono anche stavolta particolarmente curate ed è possibile disputare anche i Backstage Brawl, combattimenti dietro le quinte.