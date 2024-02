Ultros: il trailer di lancio del fantastico metroidvania per PC e PlayStation

Sony ha pubblicato il trailer di lancio di Ultros, l'ispirato metroidvania che è stato bene recepito dalla stampa in fase di recensione. Potete vedere il video poco sotto.

Il trailer di lancio di Ultros mostra le magnifiche ambientazioni spaziali del gioco, con i loro sgargianti colori e la densità di dettagli. Non mancano poi varie sequenze di combattimento, nelle quali viene messa in mostra l'agilità e la precisione necessaria per avere la meglio sui nemici.

Ultros è disponibile su PC, PS4 e PS5, risultando così esclusiva PlayStation in ambito console.