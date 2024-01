Unicorn Overlord: un gameplay trailer spiega le basi dell'esplorazione e delle quest

Atlus ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Unicorn Overlord, il nuovo RPG strategico realizzato in collaborazione con VanillaWare, incentrato sulle dinamiche dell'esplorazione della mappa.

L'armata di liberazione guidata dal protagonista ha l'obiettivo di distruggere il potere dell'impero di Zenoiran nel continente di Faverith. Per farlo il giocatore dovrà liberare le cinque nazioni sotto il suo controllo e scegliendo liberamente l'ordine con cui farlo.

Una volta raggiunta una città sotto il controllo dell'impero, inizierà una lunga battaglia e in caso di vittoria, non solo aumenterà il potere dell'armata di liberazione, ma sarà possibile sfruttare i servizi offerti da negozi, taverne e altre strutture locali che potrebbero fare comodo alla causa del protagonista.

Durante i viaggi potreste imbattervi in NPC che potrebbero affidarvi delle quest. Queste includono incarichi basilari, come scacciare dei banditi, eliminare dei mostri e così via, con gli scontri in questi casi che potrebbero svolgersi nel corso di più fasi. In palio ci sono ricompense e, talvolta, anche nuovi compagni da reclutare nell'armata di liberazione.