Microsoft supera Apple ed Epic Games si congratula con la casa di Xbox

Nel caso non si fosse capito, tra Epic Games e Apple non corre propriamente buon sangue, così come anche con Google, ma quantomeno sembra che la compagnia di Tim Sweeney abbia una sorta di debole per Microsoft, considerando come ha reagito alla notizia del sorpasso della casa di Xbox su quella di Cupertino.

Come abbiamo visto, Microsoft è la compagnia che vale di più al mondo grazie all'intelligenza artificiale, in base ai recenti sviluppi, un traguardo che ovviamente non è affatto definitivo visto il testa a testa con Apple, ma che è bastato per far scattare i complimenti di Epic Games, che suonano quasi come una sorta di "tifo contro" nei confronti della casa di Cupertino, alla quale non ha risparmiato una stoccata.

C'è da dire che Tim Sweeney in passato non ha certo nascosto il suo astio anche nei confronti di Microsoft, dunque la cosa suona un po' sospetta, ma potrebbe esserci dietro un qualche avvicinamento, almeno al livello concettuale, tra le compagnie.