Unicorn Overlord: un trailer spiega come rafforzare il legame tra i personaggi

Atlus e Vanillaware hanno pubblicato un nuovo trailer di Unicorn Overlord che illustra a grandi linee i vantaggi dati dal legame tra il protagonista e vari personaggi che potremo reclutare nel party.

Rafforzando i rapporti con un determinato personaggio, il livello del legame aumenterà, sbloccando nuove conversazioni e storie che approfondiranno il suo background, nonché dei bonus alle statistiche.

Il modo più semplice per aumentare il legame tra il protagonista e un membro del party è quello di combattere nella stessa unità. Non è l'unico: potremo invitare i personaggi a dei banchetti alla taverna e scegliendo le loro pietanze preferite, oppure fargli dei regali, anche in questo caso cercando di intercettare i loro gusti.