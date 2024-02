Starfield e altri giochi Xbox su PS5? Per Larian Studios è una buona idea

Per Larian Studios, la possibilità che Xbox pubblichi i suoi giochi first party su altre piattaforme è una buona idea. Quindi non ci sarebbe nulla di male all'arrivo di uno Starfield su PS5. Il motivo? Allargando il pubblico potenziale ridurrebbe il rischio d'impresa, potendo investire di più nel settore.

A intervenire sul tema del gioco è stato Michael Douse, il Director of Publishing di Larian Studios, che su X ha commentato la questione in modo decisamente ficcante: "Il cervello delle persone è scoppiato quando ha appreso della controversa strategia di Microsoft di dare a più giocatori la possibilità di giocare ai titoli Xbox lanciandoli per un pubblico allargato.

Xbox Series S è un modo efficente dal punto di vista del prezzo per giocare ai videoigochi AAA, ma non è l'unico modo. Ciò che il team Xbox sa è che più copie riesce a vendere, più il rischio diminuisce, più può investire.

Nonostante i giochi per Xbox siano disponibili su GamePass per PC e Xbox, finiscono regolarmente tra i titoli più venduti a prezzo pieno su Steam. Perché non dovrebbero voler guadagnare dalla vendita dei giochi, riducendo così il rischio, e potendo al contempo affermare: 'Beh, da noi è praticamente gratuito!'?"