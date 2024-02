Apex Legends, la Stagione 20 'Svolta' celebra il quinto anniversario

Ventiquattro personaggi, cinque mappe, venti stagioni, tre campionati e-sportivi, in un totale di cinque anni di onorato servizio. Questi i numeri di Apex Legends, che il 13 febbraio inaugura Svolta, la ventesima stagione del battle royale. In questi anni la creatura di Respawn Entertainment, lanciata quasi per scherzo e nata come costola del multiplayer online di Titanfall 2, è cambiata considerevolmente, per rispondere alle numerose esigenze date da un pubblico in costante crescita.

Nello spegnere cinque candeline, Apex Legends rinfresca ancora una volta buona parte della sua struttura portante, senza dimenticare qualche chicca per festeggiare in grande stile. In questa anteprima vi raccontiamo tutte le novità previste in arrivo con la nuova stagione 20 di Apex Legends - Svolta.