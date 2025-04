Ghost in the Shell ha una nuova serie animata, svelata con un primo trailer e il poster ufficiale

Il nuovo Ghost in the Shell è previsto arrivare nel 2026 e sarà una nuova serie animata, prodotta dallo studio Science SARU (Dandadan, Devilman Crybaby, Yo-kai Watch: The Movie) insieme a Production I.G. e Kodansha.

Bandai Namco Filmworks ha annunciato una nuova serie animata basata su Ghost in the Shell , un altro adattamento della celebre opera di Masamune Shirow che si presenta con un primo teaser trailer e un poster ufficiale che mostrano qualcosa dello stile adottato e alcuni nomi dei responsabili di questa produzione.

Un design che sembra vicino all'originale

Il teaser trailer non mostra molto dell'anime stesso, ma nella tempesta di immagini che si susseguono consente forse di intravedere qualcosa del design dei personaggi, della tecnologia e degli scenari, che sembrano piuttosto vicini agli originali di Shirow, almeno in questa forma di concept e bozzetti vari, cosa che risulta promettente per gli appassionati del manga originale.

D'altra parte, anche il poster ufficiale pubblicato sempre in queste ore e visibili qui sotto rimarca l'idea di una certa fedeltà al design classico della serie.

L'illustrazione visibile nella locandina è dello stesso Handa, responsabile del character design, dunque dovrebbe darci un'idea piuttosto precisa di come risulterà almeno la protagonista, il Maggiore Motoko Kusanagi.

Il poster ufficiale del nuovo Ghost in the Shell del 2026

Come spiegato anche da Shirow in un messaggio di presentazione di questa nuova produzione, si tratta di quella che può essere definitiva la quarta versione di Ghost in the Shell in termini di adattamento dal manga, dopo il celebre film di Mamoru Oshii e le versioni di Kenji Kamiyama e Kazuchika Kise, anche se in totale sarebbe praticamente il decimo adattamento, considerando tutte le serie e le loro scomposizioni.