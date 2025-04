Con Rematch, Sloclap vuole dimostrare che i giochi online non devono essere per forza free-to-play

Sloclap ha recentemente annunciato Rematch , un gioco di calcio multiplayer 5v5 in arrivo quest'estate. Lo studio di Sifu ha guardato verso Rocket League e cambiato completamente genere, ma chi lo ha provato ha detto che potrebbe aver fatto comunque centro. I dubbi più grandi riguardano il prezzo di 24,99 euro, che rende l'accesso meno immediato rispetto ai free-to-play, che di loro vanno per la maggiore. Rematch farà la fine di Concord ?

Farà la fine di Concord?

In un'intervista con PC Gamer, Pierre Tarno, il direttore creativo di Rematch ha affermato di non ritenere che i giochi online debbano essere necessariamente free-to-play e che Sloclap non ha mai preso in considerazione di realizzare un free-to-play.

"Non ho mai considerato il free-to-play," ha detto Tarno. "Una delle cose che amo del fare giochi è che non esiste una formula segreta o altro, ma il modo migliore, forse l'unico modo, per arrivare al successo, è semplicemente fare un ottimo gioco."

"Uno dei pilastri culturali di Sloclap è quello di rispettare i giocatori, rispettare la loro intelligenza, rispettare le loro abilità," ha continuato Tarno. "Ci piace il gameplay impegnativo e i giocatori sono un pubblico molto esigente. Sono spesso molto analitici, molto precisi nella loro valutazione delle meccaniche e di cosa funziona, cosa non funziona, cosa è bilanciato, cosa non lo è, ecc.

Quello che voglio dire è che, se fai un gioco che è abbastanza buono e unico, anche se i giocatori dicono: 'Oh, è un gioco online con un taglio competitivo, dovrebbe essere free-to-play altrimenti è morto in partenza', penso che non sia vero. Penso che se è originale e solido, in più a un prezzo molto ragionevole, i giocatori lo compreranno."

Speriamo che sia così, come speriamo che Rematch sia bello come viene descritto. Intanto vi ricordiamo che uscirà il 19 giugno.