Trump ha escluso smartphone, computer e chip dai dazi

L'aggiornamento è stato dato dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) , che ha aggiornato le sue linee guida , specificando che smartphone, laptop, hard disk, processori e chip di memoria saranno esentati dalle tariffe.

L'amministrazione Trump ha escluso dai dazi " smartphone, computer e altri oggetti elettronici ," anche quelli importati dalla Cina, come riportato dalla testata Bloomberg. Si tratta dell'ennesimo ripensamento sulla questione, per una situazione che è diventata quantomai caotica e incerta, con nuove decisioni che vengono prese giorno per giorno senza che si riesca ad avere un quadro della situazione chiaro e definitivo.

Caos non troppo calmo

Lo stesso varrà per le macchine per la lavorazione dei semiconduttori usate da compagnie quali Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Nintendo Switch 2 rischiava aumenti a causa dei dazi

La novità arriva dopo il varo della pausa di 90 giorni all'introduzione dei dazi per la maggior parte dei paesi, con aumento ai dazi cinesi, operativi da subito, al 145%.

Non è chiaro cosa abbia motivato l'ennesima retromarcia di Trump, ma azzardando un'ipotesi si potrebbe puntare il dito contro alcuni aumenti di prodotti importati dalla Cina, come i nuovi televisori di Sony e gli apparecchi di OnePlus, che hanno scontentato moltissimo gli americani.

La situazione è stata tesissima per giorni, con ad esempio compagnie come Nintendo che hanno aspettato ad aprire le prenotazioni dei loro nuovi prodotti, nel caso Nintendo Switch 2, per regolarsi in base alla nuova tassazione. Vedremo questo ennesimo cambio cosa comporterà, visto che la guerra dei dazi non finisce certo qui.