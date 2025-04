Xbox Game Pass ha già quattro giochi confermati per maggio, con uno dei titoli più attesi del 2025

Manca ancora un bel po' di tempo e siamo ancora in attesa dell'annuncio della seconda ondata di aprile, ma intanto possiamo fare un bilancio molto preliminare di Xbox Game Pass per il mese di maggio 2025, considerando che ci sono già quattro giochi confermati, tra i quali uno dei titoli più attesi del 2025.

Ricordiamo che si tratta solo dei giochi la cui uscita all'interno del Game Pass è già stata comunicata in precedenza, dunque sono per la precisione i giochi che vengono lanciati direttamente nel catalogo del servizio al day one, come succede solitamente alle produzioni first party di Xbox Game Studios ma anche ad alcuni indie.

In questo caso, tra le uscite c'è anche un certo DOOM: The Dark Ages di id Software e Bethesda, che spicca fra tutti come uno dei giochi sicuramente più attesi di quest'anno, trattandosi del nuovo capitolo di una serie leggendaria, che promette davvero grandi cose.