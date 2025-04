Nel 2024 il 58% dei ricavi del mercato PC sono stati microtransazioni, male i titoli a prezzo pieno

Il mercato PC continua a crescere , con i giocatori che sembrano sempre più motivati a spendere soldi in microtransazioni, più che in giochi completi, almeno secondo gli ultimi dati emersi dal rapporto 2025 sul Gaming PC e Console di Newzoo, che dipingono un quadro davvero chiaro: le microtransazioni hanno rappresentato il 58 percento di tutte le entrate del mercato PC nel 2024 , raggiungendo 24,4 miliardi di dollari. Ciò segna una crescita su base annua dell'1,4 percento.

In quali giochi la gente spende di più?

Nel rapporto vengono nominati anche i tre giochi che hanno prodotto più ricavi tramite le microtransazioni: Call of Duty: Black Ops 6, Roblox e Fortnite.

Call of Duty: Black Ops 6 ha prodotto ricavi enormi con le microtransazioni

Nonostante questo amore spassionato dei giocatori PC per le microtransazioni, l'argomento rimane in qualche modo tabù per molti. Insomma, stiamo parlando della prima fonte di ricavi del settore, di cui però si parla generalmente con toni dispregiativi.

Oltre alle microtransazioni, l'anno scorso sono cresciuti anche i DLC, che hanno prodotto ricavi superiori dello 0,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 5,3 miliardi di dollari, cifra che ha rappresentato il 14 percento delle entrate totali del mercato PC, alimentata da espansioni e aggiornamenti per titoli di grande successo come Diablo 4, Elden Ring e World of Warcraft.

Lì dove microtransazioni e DLC hanno fatto registrare una crescita, i giochi premium sono invece calati del 2,6%, totalizzando 10,7 miliardi di dollari e finendo per rappresentare il 28 percento di tutte le entrate del mercato PC. Il calo è fisiologico alle nuove abitudini dei videogiocatori, che sempre più scelgono di spendere nei free-to-play e meno nei giochi completi.

Nonostante questi cambiamenti nei rapporti di forza, il mercato PC è rimasto stabile, crescendo soltanto dello 0,1% su base annua. In totale ha prodotto ricavi per 37,3 miliardi di dollari. Newzoo prevede una crescita costante per il mercato PC, stimando che le entrate saliranno a 37,9 miliardi di dollari nel 2025 per poi superare i 40 miliardi di dollari entro il 2027.