La Stagione 2 di Marvel Rivals ha cambiato il sedere di vari personaggi

Non è propriamente una variazione destinata a modificare il gameplay, ma potrebbe essere molto apprezzata da numerosi utenti di Marvel Rivals, perché d'altra parte il design dei personaggi in un gioco del genere ha una notevole importanza, e di conseguenza anche il loro lato B .

In linea di massima, la Stagione 2 di Marvel Rivals ha evidentemente ingrossato, o comunque reso più accentuato , il sedere di vari personaggi, sia femminili che maschili, con risultati differenti ma in tutti i casi tendenti a una maggiore visibilità di questa particolare parte del corpo.

Tra le conseguenze più inaspettate dell'arrivo della Stagione 2 di Marvel Rivals ci sono anche vari cambiamenti effettuati al sedere di diversi personaggi del roster, con variazioni di intensità diversa ma in grado di cambiare il design in generale dei combattenti.

Un cambiamento inclusivo

Le prime segnalazioni in questo senso hanno riguardato Psylocke e Magik, ovvero due personaggi femminili, e facevano pensare a un adeguamento dello stile grafico ad altri personaggi, considerando che diverse combattenti femminili di Marvel Rivals tendono a risultare piuttosto prorompenti come corporatura.

Un paio di esempi sui cambiamenti nel design

Tuttavia, ulteriori rilevazioni hanno dimostrato che l'incremento di sedere pare essere una tendenza generale anche per i personaggi maschili, visto che diversi di questi dimostrano una linea più accentuata nella zona posteriore, uniformando ulteriormente questo stile per tutti.



Psylocke e Magik risultavano più formose in particolare con la X-Suit, ma in verità il posteriore risulta più prominente anche con altri costumi, a dimostrazione di una effettiva variazione dei modelli di base, come accuratamente descritto anche da TheGamer con un'attenta analisi su questa importante questione.

Tuttavia, anche diversi personaggi maschili hanno ottenuto un trattamento simile come Wolverine, Moon Knight e diversi altri, come dimostrato da precisi confronti fra "prima" e "dopo" l'applicazione degli aggiornamenti della Stagione 2. Se non altro, l'aggiornamento in questione sembra coinvolgere tutti in maniera paritaria e inclusiva.

Di recente, è emersa la discussione sul fatto che Marvel Rivals possa essere poco equilibrato e inadatto alle competizioni, ma intanto ha risolto ben altri problemi in questo caso.