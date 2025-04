Lo studio di No Mercy ha spiegato perché lo ha rimosso da Steam, difendendo i contenuti del gioco

Negli scorsi giorni No Mercy è finito sotto attacco per i suoi temi e per i suoi contenuti, ossia per come promuoverebbe la cultura dello stupro . Nel giro di poche ore No Mercy è stato rimosso da Steam, proprio a causa delle polemiche, diventate particolare accese con il passare delle ore e abbracciate anche dalla politica .

Zerat Games, lo studio di sviluppo di No Mercy , ha spiegato i motivi per cui ha rimosso il gioco da Steam , pubblicando un lungo post in difesa del gioco e dei suoi contenuti.

Il messaggio

"Caro Mondo,

recentemente, c'è stato molto rumore riguardo al gioco "No Mercy". Vogliamo quindi affrontare alcune delle questioni emerse." Esordisce Zerat Games, parlando poi di polemiche nate sulle false informazioni diffuse sul gioco: "Alcune persone hanno creato video e parlato con grande convinzione di cose che non ci sono, il che dimostrava che non lo avevano nemmeno avviato. Alcuni hanno fatto ricerche così "approfondite" da presentare immagini di un altro gioco (spero che quel gioco sia sopravvissuto a quanto subito).

Uno dei personaggi maschili di No Mercy

Se questi sono i vostri tentativi di agire in buona fede, crediamo fermamente che nessuno soffrirà mai per essere stato ingiustamente accusato da voi. Tuttavia, riflettete bene se valga la pena o meno di ripetere a pappagallo ciò che avete sentito da qualcuno e se le informazioni che state diffondendo sono effettivamente vere. Meglio ancora, fate un po' di lavoro su voi stessi invece di inseguire ciecamente le visualizzazioni."

Qui l'attacco è chiaramente a come il caso No Mercy è stato riportato dai media, in particolare da alcuni youtuber e streamer, visto che parla di video. "Molte persone purtroppo confondono la finzione con la realtà, inventando storie secondo cui le persone che giocano a "No Mercy" poi vanno per strada e commettono atti ignobili. In generale, tutti coloro che ci hanno giocato sarebbero dei malati di mente e odierebbero le loro madri e le donne in generale. È così che viene generalmente presentato, posizione con cui non possiamo che essere in disaccordo. Durante lo sviluppo, abbiamo avuto centinaia, se non migliaia, di conversazioni con persone che hanno testato il gioco, e tutti capivano perfettamente di cosa trattasse e che fosse solo un gioco. Erano persone normali. Lo stesso vale per i partner di tutti coloro che hanno partecipato al progetto. Garantisco che durante la produzione nessuno ha subito dei danni e che noi tutti ci consideriamo individui completamente normali e sani. Tuttavia, siamo preoccupati per la salute mentale delle persone che ci hanno inviato email. Alcune descrizioni di ciò che ci avreste fatto erano veramente malate rispetto a ciò che si poteva trovare in "No Mercy".

Quindi gli sviluppatori passano a parlare dei contenuti veri e propri: "Riguardo ai famosi "kink" nel gioco... Iniziamo da ciò che ha scioccato l'opinione pubblica: l'incesto. L'incesto reale è qualcosa di disgustoso, e siamo pienamente d'accordo. Tuttavia, l'incesto è anche uno dei kink più popolari al mondo quando si tratta di pornografia, principalmente perché tipicamente ritrae terze parti, estranei, in nessun modo collegati alla persona che guarda. 'Matrigna', 'figliastro', 'figliastra' sono tra i termini più cercati nella pornografia, il che, per le persone emotivamente stabili, è solo gioco di ruolo. Garantisco che nessuna persona che apprezza un tale fetish prova attrazione sessuale verso i propri genitori. Se vogliamo criticare qualcuno perché prova piacere nel guardare tali rappresentazioni, credo che stiamo invadendo troppo profondamente la loro sfera sessuale. Ad alcune persone piacciono i piedi, ad alcune i costumi, e ad alcune questo tipo di gioco di ruolo."

Quindi si parla dell'altro tema finito al centro delle polemiche: "Stupro. Anche qui, nessuno vuole che qualcuno si faccia male. Tuttavia, è fortemente connesso al ricatto e alla dominazione maschile, che è anch'esso un feticismo. Se qualcuno gioca con il proprio partner a casa fingendo di essere studente e insegnante che richiede atti sessuali in cambio di un voto, dovremmo etichettarli come malati e chiamarli stupratori, controllare il loro computer e rinchiuderli in prigione? Capisco perfettamente che per molte persone tali cose possano essere disgustose, ma durante il sesso, le persone dovrebbero poter fare ciò che vogliono, purché non danneggino nessuno."

Quindi Zerat Games passa a parlare dei potenziali danni ai consumatori di giochi del genere: "Può un gioco danneggiare qualcuno? Secondo molti studi, con l'avvento di internet e della pornografia negli anni '90, i crimini sessuali sono diminuiti della metà. Se qualcuno è malato, pericoloso e potrebbe effettivamente fare del male a qualcuno, giocare a un gioco o guardare pornografia aumenterebbe il suo desiderio di farlo? Ne dubitiamo sinceramente; piuttosto, soddisferanno questo bisogno a casa e forse salveranno qualcuno dal subire danni. È un po' simile alle sparatorie e ai videogiochi: è stato dimostrato molte volte che i giochi riducono la quantità di violenza nelle persone piuttosto che aumentarla.

È stato anche molto inappropriato segnalare che il gioco fosse disponibile per i dodicenni. Il gioco richiedeva comunque la creazione di un account, la selezione dell'opzione appropriata, il collegamento di una carta di credito e il pagamento. Dato che così tante persone hanno mostrato immagini di un altro gioco, potrebbe significare che dopotutto non era così facilmente accessibile. In un'epoca in cui certi contenuti sono disponibili online digitando semplicemente i nomi dei siti pornografici più popolari, dubitiamo che un minore abbia fatto tutta la trafila. Tuttavia, è responsabilità dei genitori supervisionare i tipi di contenuti a cui accedono."

Infine, si parla di media, creatori di contenuti e organizzazioni varie: "Vi preghiamo di considerare: qualcuno che non stesse cercando tali contenuti avrebbe sentito parlare di questo gioco se non fosse stato per centinaia di articoli, petizioni e dichiarazioni varie di parte dei creatori di contenuti? Dopotutto, se qualcuno riteneva che questo gioco non dovesse essere venduto nel proprio paese, avrebbe potuto gestire la cosa con discrezione; avrebbe potuto segnalare la questione alle autorità. Nel frattempo, i siti web hanno usato l'argomento di tendenza per ottenere clic, le organizzazioni hanno inserito link a raccolte fondi sotto le petizioni e i creatori di contenuti hanno realizzato video che hanno ottenuto più visualizzazioni. Il risultato di tutto ciò è stato che il gioco è passato improvvisamente da circa 1.000 visite a 100 volte tanto in quei giorni. Ci sono certamente eventi che devono essere pubblicizzati , quando qualcuno sta effettivamente subendo un danno e possiamo salvare qualcuno. Era davvero necessario in questo caso, per quelle poche visualizzazioni e quei soldi extra per le raccolte fondi?"

In effetti l'effetto Streisand è stato davvero forte per No Mercy, che è diventato improvvisamente un gioco famosissimo. Considerando che è ancora in vendita in diversi negozi, come itch.io, tanta pubblicità non può che avergli fatto bene, in termini economici.

Il messaggio si conclude parlando del ritiro del gioco da Steam: "Non intendiamo combattere contro il mondo intero e, specificamente, non vogliamo causare problemi a Steam e Valve. Fanno un ottimo lavoro e sono incredibilmente disponibili.

Se dopo aver letto quanto sopra, credete ancora che un gioco del genere non avrebbe dovuto essere creato, allora vi porgiamo le nostre sincere scuse. Allo stesso tempo, vorremmo che foste un po' più aperti verso i feticismi umani che non danneggiano nessuno, anche se possono sembrarvi disgustosi. Questo è ancora solo un gioco e, sebbene molte persone stiano cercando di trasformarlo in qualcosa di più, rimane e continuerà ad essere un gioco."