I vostri figli sono balene videoludiche? Ecco quanto spendono e come i genitori limitano le microtransazioni

Alcune risposte arrivano da un interessante report di Ipsos per Video Games Europe , il quale spiega negli ultimi anni come si è evoluta (o come stiamo per vedere, non evoluta) la situazione delle spese con denaro reale all'interno dei videogiochi.

Ma lo è davvero? Quanti veramente spendono soldi tramite microstransazioni all'interno dei propri videogiochi preferiti? Ma soprattutto, come si comportano i bambini e i relativi genitori in questa situazione?

Lo sappiamo tutti, i videogiochi "come servizio" garantiscono grandi guadagni e ovviamente - visto che spesso sono gratis - lo fanno tramite le microtransazioni. I tempi dell' armatura del cavallo di Oblivion sono lontani e oramai spendere pochi o anche tanti soldi per degli extra è la normalità.

Quanti bambini spendono e cosa comprano veramente con le microtransazioni

Considerando l'insistenza del mercato nel puntare su prodotti che guadagnano sulle microtransazioni, sembra quasi automatico pensare che tutti attorno a noi spendono, soprattutto i più giovani che sono abituati a questo tipo di modelli economici videoludici e che chiedono per Natale soprattutto valute di gioco. Eppure i dati di Ipsos svelano una situazione un po' diversa.

I dati su quanti bambini spendono nei videogiochi tramite microtransazioni

Nel report, creato sulla base delle risposte di genitori che hanno figli videogiocatori, il 76% dei partecipanti afferma che i figli non spendono in alcun modo denaro per gli extra. Notiamo anche che vi era una risposta per gli incerti (6% ha risposto di non saperlo), quindi il risultato finale è che solo il 18% nel 2024 spende soldi, valore rimasto praticamente identico anno su anno. Questo primo dato ci spiega già che i più giovani non sono poi così spendaccioni.

La seconda domanda interessante è: cosa esattamente comprano i bambini all'interno dei videogiochi? Il concetto di microtransazione va di pari passo con quello di loot box o cassa premio, ovvero un pacchetto il cui contenuto è ignoto (come una bustina delle figurine), ma in realtà i dati affermano che questo tipo di contenuto è il meno popolare (21% nel 2024, stabile rispetto agli anni precedenti).

I dati su ciò che comprano con le microtransazioni i bambini

Sono molto più interessanti, secondo i dati, gli oggetti che hanno un impatto sul gameplay, come armi o armature aggiuntive (38% nel 2024, in crescita) o decorativi (30% nel 2024, in calo). A seguire troviamo microtransazioni che migliorano le ricompense del gameplay (28%) come ad esempio i "boost XP" di Call of Duty, contenuti che ampliano il gameplay (27%) o che rendono più facile giocare (23%).

Ovviamente, in parte questo potrebbe essere legato ad alcune tendenze del mercato. Sebbene le casse premio siano ancora imperanti, alcuni editori hanno deciso di metterle un po' da parte da svariati anni: pensiamo a Epic Games, che ha optato in Fortnite per un negozio a rotazione con acquisto diretto senza contenuti casuali e ha poi "imposto" la cosa anche a Rocket League, dopo aver acquistato il team che sviluppa tale gioco.