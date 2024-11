PlayStation VR2 in offerta per il Black Friday al prezzo più basso di sempre?

PlayStation VR2 sarà disponibile in offerta per il Black Friday, e per l'occasione il visore per la realtà virtuale di Sony potrà essere acquistato al prezzo più basso di sempre: lo rivela il noto leaker billbil-kun, che finora è sempre stato piuttosto affidabile.

La fonte fa riferimento unicamente al mercato francese, ma immaginiamo che la promozione riguarderà tutta Europa, Italia inclusa, e consentirà di portarsi a casa un PlayStation VR2 alla cifra senza precedenti di 399,99€ anziché 599,99€.

Due i pacchetti che secondo billbil-kun saranno protagonisti dell'offerta: la confezione con il solo visore PlayStation VR2, che potremo appunto acquistare per 399,99€ anziché 599,99€, e il bundle con Horizon Call of the Mountain, disponibile allo stesso prezzo: 399,99€ anziché 649,99€.

Parliamo dunque di una scontistica che va dal 33% al 38%, e che risulta assolutamente inedita per il dispositivo Sony. Il leaker ha infine aggiunto che potremo accedere alla promozione prezzo una lista di rivenditori autorizzati e probabilmente su PlayStation Direct.